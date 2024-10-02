Арина Соболенко вышла в четвертьфинал "тысячника" в Пекине

На турнире категории WTA-1000 в Пекине проходят матчи четвертого круга в одиночном разряде. Вторая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси обыграла представительницу США Мэдисон Киз (24 WTA) cо счетом 6:4, 6:3. Представлен видеообзор игры, сообщает Zakon.kz.

Продолжительность матча составила 1 час 5 минут. Белоруска один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из шести заработанных. Американская теннисистка выполнила один эйс при пяти двойных ошибках и реализовала два брейк-пойнта из двух заработанных.

В четвертьфинале турнира в Пекине Соболенко сыграет с победительницей матча между 79-й ракеткой мира Кристиной Букшей из Испании и чешской теннисисткой Каролиной Муховой (49-я в рейтинге WTA).

Соболенко обойдет лидера женского тенниса Игу Швёнтек в мировом рейтинге, если выйдет в финал китайского тысячника.





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