Александр Бублик стал героем промо-ролика к АТР-250 в Алматы

Пресс-служба Федерации тенниса Казахстана (ФТК) представила промо-ролик к турниру серии АТР-250 Almaty Open. Соревнования пройдут с 13 по 20 октября на Almaty Arena, сообщает Zakon.kz.

Главным героем промо-ролика стал лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик (26 АТР). По сюжету Александр Бублик приезжает на корты Национального теннисного центра в Астане для участия в домашнем турнире серии АТР-250. Главный герой не знал, что в этом году на столичной Арене не проводятся соревнования АТР-250. На корте игрок застал только техничку, с которой провел совместную уборку площадки.

Последние четыре года турнир проводился в Астане. Южная столица впервые примет АТР-250.

"Алматы – это место, где зарождался казахстанский теннис. Здесь очень большое теннисное сообщество. Помимо этого, сам город большой и туристический, поэтому с точки зрения развития тенниса он имеет большой потенциал. Нужно также учитывать наличие высококлассной спортивной арены, где можно разместить до 12 тысяч человек с перспективой увеличения количества посадочных мест для зрителей на каждую игровую сессию". Юрий Польский

Заявочный лист Almaty Open возглавляют: финалист турнира ATP-250 Astana Open 2023 американец Себастьян Корда (15 АТР), американец Фрэнсис Тиафо (16 АТР), россиянин Карен Хачанов (23 АТР), француз Артур Фис (25 АТР) и казахстанец Александр Бублик (27 АТР).

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В южной столице Казахстана также сыграют: итальянец Флавио Каболли (32 АТР), чех Томас Махач (35 АТР), прошлогодний чемпион АТР-250 Astana Open француз Адриан Маннарино (46 АТР), венгр Фабиан Марожан (49 АТР), экс-девятая ракетка мира итальянец Фабио Фоньини и другие.

Честь Казахстана, помимо лидера национальной сборной Александра Бублика, на престижном турнире будут защищать: Александр Шевченко, Михаил Кукушкин, Тимофей Скатов, Бейбит Жукаев и Денис Евсеев, в парном разряде – Александр Недовесов.

В основную сетку одиночного разряда специальные приглашения получили Тимофей Скатов и Бейбит Жукаев. Обладателем wild card в квалификацию стал Амир Омарханов.

Фото: ФТК

Дополнением к турниру этого года станет организация большого фестиваля тенниса. У всех посетителей будет возможность принять участие в различных теннисных активностях и хорошо провести время с семьей, друзьями, коллегами. В рамках нового формата пройдет полномасштабный праздник тенниса по всему Алматы, различные активности будут проводиться не только возле "Алматы Арены", но и на всех ключевых туристических точках города: Арбат, ул. Панфилова, парки и даже ГК "Шымбулак".

Ранее был представлен звездный состав участников Almaty Open 2024.