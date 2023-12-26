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Появились подробности проведения турнира АТР-250 в Алматы

Появились подробности проведения турнира АТР-250 в Алматы Фото: Андрей Ударцев, ktf
В календаре АТР на сезон 2024 года появился новый турнир – Almaty Open. Вице-президент отечественной федерации тенниса (ФТК) Юрий Польский в эксклюзивном интервью корреспонденту Zakon.kz рассказал о проведении соревнований в Алматы.

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Турнир категории ATP-250 уже проводился в Казахстане три раза. Соревнования с участием топовых теннисистов проходили в Астане в 2020, 2021 и 2023 годах. А в 2022 году в столице Казахстана впервые состоялся турнир серии АТР-500. В октябре следующего года АТР-250 пройдет в Алматы на Almaty Arena.

"Алматы давно заслужил право проводить у себя такой крупный турнир. Мы понимаем, насколько мощная фанатская база в Алматы, что традиционно самый развитый теннис в Алматы. Поэтому осознанно решили перенести АТР-250 из Астаны в Алматы, чтобы стимулировать развитие турнира, дать дополнительный толчок развитию тенниса в городе. Тем более, что Алматы является привлекательной "туристической площадкой", куда прилетает много людей. В целом, мы решили использовать мультипликативный эффект. Плюс в Алматы есть хороший спортивный объект – Almaty Arena, которую мы планируем максимально адаптировать под нужды турнира. Есть большой потенциал для роста: можно проводить матчи и на 7 тысяч зрителей, и в перспективе на 10-12 тысяч. Хотим создать такую атмосферу, чтобы были полные трибуны, это нравится игрокам, и тогда они показывают свой лучший теннис".Юрий Польский

Ранее Юрий Польский поделился своими эмоциями от победы на выборах президента ATF.

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