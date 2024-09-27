Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК
Все о теннисе Все о теннисе

Китаянка Чжан Шуай – самая низкорейтинговая теннисистка, победившая в Пекине игрока из топ-10

Чжан Шуай – самая низкорейтинговая теннисистка, победившая в Пекине игрока из топ-10 Фото: WTA
В Пекине (Китай) проходит турнир категории WTA-1000 (хард). Во втором круге женского одиночного разряда зафиксирован сенсационный результат, сообщает Zakon.kz.

595-я ракетка мира китайская теннисистка Чжан Шуай одержала победу над американкой Эммой Наварро, занимающей восьмое место в рейтинге WTA. Китаянка стала самым низкорейтинговым игроком, победившим теннисистку из топ-10 на China Open с момента основания турнира в 2004 году.

Напомним, в Пекине бывшая 22-я ракетка мира Чжан Шуай прервала рекордную серию поражений на турнирах WTA. В период с февраля 2023 по сентябрь 2024 года Чжан Шуай проиграла 24 матча подряд в одиночном разряде. Это антирекорд не только среди игроков WTA-тура, но и ATP.

Следующей соперницей Чжан Шуай на домашнем "тысячнике" станет 94-я ракетка мира бельгийка Гретье Миннен, обыгравшая во втором круге россиянку Анастасию Потапову (7:5, 2:6, 6:4).

Ранее казахстанская теннисистка Соня Жиенбаева вышла в полуфинал турнира в Испании. 

Читайте также

Восходящая звезда казахстанского тенниса Омарханов уступил в четвертьфинале юниорского турнира в Осаке

Казахстанская теннисистка Соня Жиенбаева вышла в полуфинал турнира в Испании

Александр Бублик одержал победу над чемпионом турниров "Большого шлема"

Пахита Амири
Китай Пекин 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
material Материалы
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Зарина Дияс не сыграет с Ариной Соболенко на тысячнике в Пекине
Зарина Дияс не сыграет с Ариной Соболенко на тысячнике в Пекине
ЧП по футзалу
Казахстан обыграл Португалию и вышел в четвертьфинал ЧМ по футзалу
Футбол
"Бешикташ" без Зайнутдинова проиграл в матче Лиги Европы
Софья Самоделкина принесла удачу Барысу
Софья Самоделкина принесла удачу "Барысу" – предположили фанаты
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: