Китаянка Чжан Шуай – самая низкорейтинговая теннисистка, победившая в Пекине игрока из топ-10

595-я ракетка мира китайская теннисистка Чжан Шуай одержала победу над американкой Эммой Наварро, занимающей восьмое место в рейтинге WTA. Китаянка стала самым низкорейтинговым игроком, победившим теннисистку из топ-10 на China Open с момента основания турнира в 2004 году.

Напомним, в Пекине бывшая 22-я ракетка мира Чжан Шуай прервала рекордную серию поражений на турнирах WTA. В период с февраля 2023 по сентябрь 2024 года Чжан Шуай проиграла 24 матча подряд в одиночном разряде. Это антирекорд не только среди игроков WTA-тура, но и ATP.

Следующей соперницей Чжан Шуай на домашнем "тысячнике" станет 94-я ракетка мира бельгийка Гретье Миннен, обыгравшая во втором круге россиянку Анастасию Потапову (7:5, 2:6, 6:4).

Flipping over a new chapter 📖@zhangshuai121 shocks the No.6 seed Navarro in Beijing!#ChinaOpen pic.twitter.com/jIhWH8NRTz