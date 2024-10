Первая ракетка мира Синнер сразится с Алькарасом за титул в Пекине

В полуфинале он одержал победу над представителем Китая Бу Юньчаокэтэ, занимающим 96-е место в рейтинге ATP, со счетом 6:3, 7:6 (7:3). Матч продолжался 2 часа и 7 минут.

Синнер выполнил 11 эйсов, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал один из девяти брейк-пойнтов. В свою очередь, Юньчаокэтэ сделал три эйса, допустил три двойные ошибки и не реализовал ни одного из трех брейк-пойнтов.

Jannik Sinner absolutely SLUGGING the ball against Bu in Beijing.



Such clean power with pinpoint accuracy.



Followed up with the most delicate drop shot.



Power + court craft.



Sneaky fox. 🇮🇹🦊



pic.twitter.com/bhHYxcH2L0