Карлос Алькарас обыграл Даниила Медведева и стал первым финалистом турнира в Пекине

На турнире АТР-500 в Пекине (Китай) определился первый финалист в одиночном разряде. В полуфинале третья ракетка мира Карлос Алькарас выиграл у Даниила Медведева со счетом 7:5, 6:3. Представлен видеообзор игры, сообщает Zakon.kz.

Таким образом, испанский теннисист одержал 10-ю победу над игроками из топ-10 рейтинга ATP в 2024 году, переиграв россиянина, занимающего пятую строчку мирового рейтинга.



Встреча продолжалась 1 час 25 минут. Медведев три раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из двух заработанных. На счету испанца три эйса, одна двойная ошибка и 5 выигранных брейк-пойнтов из 11.

В матче за титул на турнире в Пекине Алькарас встретится с победителем встречи между первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером и представителем Китая Бу Юньчаокэтэ (96-й в рейтинге ATP).

Выход в финал турнира в Пекине стал для Алькараса пятым в нынешнем сезоне. В трех из четырех предыдущих он одержал победы.

Ранее лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик не смог преодолеть первый круг турнира в Пекине.