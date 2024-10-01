Карлос Алькарас обыграл Даниила Медведева и стал первым финалистом турнира в Пекине
Таким образом, испанский теннисист одержал 10-ю
победу над игроками из топ-10 рейтинга ATP в 2024 году, переиграв россиянина,
занимающего пятую строчку мирового рейтинга.
Встреча продолжалась 1 час 25 минут. Медведев три раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из двух заработанных. На счету испанца три эйса, одна двойная ошибка и 5 выигранных брейк-пойнтов из 11.
В матче за титул на турнире в Пекине Алькарас встретится с победителем встречи между первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером и представителем Китая Бу Юньчаокэтэ (96-й в рейтинге ATP).
Выход в финал турнира в Пекине стал для Алькараса пятым в нынешнем сезоне. В трех из четырех предыдущих он одержал победы.
Ранее лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик не смог преодолеть первый круг турнира в Пекине.