Елена Рыбакина поблагодарила болельщиков и своих коллег

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12 апреля первая ракетка Казахстана обратилась к болельщикам после успешного выступления в Брисбене и выхода в финальный этап Кубка Билли Джин Кинг, сообщает Zakon.kz.

На своей странице в Instagram спортсменка выразила благодарность болельщикам за поддержку после насыщенных пяти дней в австралийском Брисбене, где национальная сборная Казахстана одержала победу и вышла в финальный этап престижного командного турнира – Кубка Билли Джин Кинг.

"Спасибо федерации, капитану и всем, кто был с нами на трибунах и за их пределами!" Елена Рыбакина

Елена внесла весомый вклад в успех команды, продемонстрировав стабильную и мощную игру. Благодаря усилиям всей сборной Казахстан вышел в финальный этап турнира, который пройдет этой осенью.

Фото: Instagram/lenarybakina

Болельщики с энтузиазмом отреагировали на выступление команды, отмечая боевой дух и сплоченность теннисисток. Рыбакина, как одна из лидеров, вновь подтвердила свой высокий класс и преданность национальной команде.

Теперь казахстанская сборная продолжит подготовку к финальной стадии Кубка, где встретится с сильнейшими командами мира.

11 апреля женская сборная Казахстана уверенно завершила квалификационный этап Кубка Билли Джин Кинг, заняв первое место в группе "D". Победную точку в противостоянии поставил дуэт Зарина Дияс и Жибек Куламбаева. Ранее уверенные победы в одиночных матчах одержали Елена Рыбакина и Юлия Путинцева, что обеспечило Казахстану досрочную победу над соперницами.