#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
514.94
583.74
6.13
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
514.94
583.74
6.13
Все о теннисе

Елена Рыбакина поблагодарила болельщиков и своих коллег

Елена Рыбакина поблагодарила болельщиков после успешного выступления в Брисбене , фото - Новости Zakon.kz от 13.04.2025 08:13 Фото: j48tennis
12 апреля первая ракетка Казахстана обратилась к болельщикам после успешного выступления в Брисбене и выхода в финальный этап Кубка Билли Джин Кинг, сообщает Zakon.kz.

На своей странице в Instagram спортсменка выразила благодарность болельщикам за поддержку после насыщенных пяти дней в австралийском Брисбене, где национальная сборная Казахстана одержала победу и вышла в финальный этап престижного командного турнира – Кубка Билли Джин Кинг.

"Спасибо федерации, капитану и всем, кто был с нами на трибунах и за их пределами!"Елена Рыбакина

Елена внесла весомый вклад в успех команды, продемонстрировав стабильную и мощную игру. Благодаря усилиям всей сборной Казахстан вышел в финальный этап турнира, который пройдет этой осенью.

Фото: Instagram/lenarybakina

Болельщики с энтузиазмом отреагировали на выступление команды, отмечая боевой дух и сплоченность теннисисток. Рыбакина, как одна из лидеров, вновь подтвердила свой высокий класс и преданность национальной команде.

Теперь казахстанская сборная продолжит подготовку к финальной стадии Кубка, где встретится с сильнейшими командами мира.

11 апреля женская сборная Казахстана уверенно завершила квалификационный этап Кубка Билли Джин Кинг, заняв первое место в группе "D". Победную точку в противостоянии поставил дуэт Зарина Дияс и Жибек Куламбаева. Ранее уверенные победы в одиночных матчах одержали Елена Рыбакина и Юлия Путинцева, что обеспечило Казахстану досрочную победу над соперницами.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Сборная Казахстана второй раз в истории пробилась на ЧМ среди игроков до 14 лет
Все о теннисе
19:38, 12 апреля 2025
Сборная Казахстана второй раз в истории пробилась на ЧМ среди игроков до 14 лет
Французская теннисистка получила тяжелую травму во время матча на Кубке Билли Джин Кинг
Все о теннисе
17:56, 11 апреля 2025
Французская теннисистка получила тяжелую травму во время матча на Кубке Билли Джин Кинг
Бывший тренер Рыбакиной нашел новую работу
Все о теннисе
14:41, 11 апреля 2025
Бывший тренер Рыбакиной нашел новую работу
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: