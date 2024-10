Мирра Андреева вышла в четвертьфинал "тысячника" в Пекине и повторила уникальное достижение Марии Шараповой

Матч продолжался 1 час 14 минут. Андреева выполнила одну подачу навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 11. На счету Линетт два эйса, ни одной двойной ошибки и три реализованных брейк-пойнта из восьми.

За выход в полуфинал турнира в Пекине Мирра Андреева поборется с победительницей матча между китаянкой Чжэн Циньвэнь и американкой Амандой Анисимовой.

Мирра Андреева в возрасте 17 лет и 156 дней стала самой молодой участницей четвертьфинала открытого чемпионата Китая среди женщин в одиночном разряде. Точно в таком же возрасте на аналогичном турнире до игры на той же стадии в 2004 году дошла другая россиянка Мария Шарапова. Таким образом, Андреева повторила ее достижение. Об этом сообщает статистический портал OptaAce в социальной сети X (ранее Twitter).

17, 156 - At 17y 156d, Mirra Andreeva is the equal-youngest player to reach the Women’s Singles quarter-final at the China Open along with Maria Sharapova, who also achieved the feat at 17y 156d during the inaugural event in 2004. Wild.#ChinaOpen | @ChinaOpen @WTA @WTA_insider pic.twitter.com/9AyKG4X2Q7