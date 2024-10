Карлос Алькарас стал чемпионом турнира в Пекине

В титульном поединке победу праздновал Алькарас со счетом 6:7 (6:8), 6:4, 7:6 (7:3).

На тай-брейке испанец уступал с двойным мини-брейком (0:3), а затем выиграл семь очков подряд.

Матч продолжался 3 часа 24 минуты. Алькарас выполнил шесть подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 15. На счету Синнера шесть эйсов, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести.

Can't. Stop. CARLITOS 🙌



The moment @carlosalcaraz completed his 6-7 6-4 7-6 victory over Jannik Sinner for his first #ChinaOpen title! pic.twitter.com/zqCQFwMsJb