Определились первые соперники казахстанских теннисистов на "Мастерсе" в Шанхае

В Шанхае (Китай) завершилась квалификация турнира серии АТР-1000 (хард). По итогам отборочного этапа определились все участники основной сетки одиночного разряда, сообщает Zakon.kz.

В основе "Мастерса" в Шанхае выступят три представителя Казахстана: Александр Бублик (26 АТР), Александр Шевченко (56 АТР) и Бейбит Жукаев (196 АТР), который пробился через квалификацию.

В первом круге Шевченко сыграет с квалифаером из Индии Рамкумаром Раманатаном (335 АТР). Жукаев встретится с россиянином Романом Сафиуллиным (69 АТР). В случае победы Бейбит выйдет на лидера мужской сборной Казахстана Бублика, который пропускает первый раунд.

Полную сетку турнира в Шанхае можно посмотреть здесь.

В парном разряде выступит только Бублик, он сыграет в паре с американцем Фрэнсисом Тиафо.

Ранее первый раунд квалификации не смог проделать еще один казахстанский теннисист Михаил Кукушкин.