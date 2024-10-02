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Определились первые соперники казахстанских теннисистов на "Мастерсе" в Шанхае

Определились первые соперники казахстанских теннисистов на &quot;Мастерсе&quot; в Шанхае Фото: Андрей Ударцев, ФТК
В Шанхае (Китай) завершилась квалификация турнира серии АТР-1000 (хард). По итогам отборочного этапа определились все участники основной сетки одиночного разряда, сообщает Zakon.kz.

В основе "Мастерса" в Шанхае выступят три представителя Казахстана: Александр Бублик (26 АТР), Александр Шевченко (56 АТР) и Бейбит Жукаев (196 АТР), который пробился через квалификацию.

В первом круге Шевченко сыграет с квалифаером из Индии Рамкумаром Раманатаном (335 АТР). Жукаев встретится с россиянином Романом Сафиуллиным (69 АТР). В случае победы Бейбит выйдет на лидера мужской сборной Казахстана Бублика, который пропускает первый раунд.

Полную сетку турнира в Шанхае можно посмотреть здесь

В парном разряде выступит только Бублик, он сыграет в паре с американцем Фрэнсисом Тиафо.

Ранее первый раунд квалификации не смог проделать еще один казахстанский теннисист Михаил Кукушкин. 

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