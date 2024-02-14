Александр Бублик потерпел неожиданное поражение на турнире в Роттердаме

В Роттердаме (Нидерланды) проходит турнир серии АТР-500. Лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик (№23 АТР) провел матч второго круга в одиночном разряде, сообщает Zakon.kz.

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Первая ракетка Казахстана уступил ветерану канадского тенниса Милошу Раоничу (№309 АТР) со счетом 4:6, 4:6. Игра длилась один час и 13 минут.

Milos On The March! 👏@milosraonic defeats Bublik 6-4 6-4 to record consecutive wins on the ATP Tour since Toronto 2023#abnamroopen pic.twitter.com/n2l7mhEuHV — Tennis TV (@TennisTV) February 14, 2024

Ранее в первом круге турнира в Роттердаме лучший теннисист Казахстана одолел хорвата Борну Чорича.



