Александр Бублик потерпел неожиданное поражение на турнире в Роттердаме

Первая ракетка Казахстана уступил ветерану канадского тенниса Милошу Раоничу (№309 АТР) со счетом 4:6, 4:6. Игра длилась один час и 13 минут.

Milos On The March! 👏@milosraonic defeats Bublik 6-4 6-4 to record consecutive wins on the ATP Tour since Toronto 2023#abnamroopen pic.twitter.com/n2l7mhEuHV