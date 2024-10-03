Новак Джокович раскрыл планы на свою дальнейшую карьеру

24-кратный победитель турниров "Большого шлема" сербский теннисист Новак Джокович ответил на вопрос о своих дальнейших планах в ATP-туре, сообщает Zakon.kz.

Четвертый номер мирового рейтинга прибыл в Шанхай (Китай) для участия в турнире серии АТР-1000 (хард).

– Вы сказали, что сейчас сосредоточены на турнирах "Большого шлема" и Кубке Дэвиса, но где я вижу вас, в Шанхае? Каков реальный план Новака Джоковича прямо сейчас?

– Настоящий план – это стараться наслаждаться своей карьерой, наслаждаться своей жизнью, насколько это возможно. Кроме этого, я нахожу правильный баланс между личной и профессиональной жизнью, что не так-то просто.

Очевидно, что за эти 20 лет у меня сложился определенный график, и я пытаюсь сбалансировать его и не упустить время, которое провожу с моей семьей и моими детьми. Я стал более избирателен, чем когда-либо. Я уже говорил, что мои приоритеты – это "Шлемы" и выступления за свою страну, но мне также нравится играть на крупных турнирах ATP, таких как "Мастерс" в Шанхае, – сказал Джокович на пресс-конференции.

Также 37-летний Новак высказался о желании победить на "тысячнике" в Шанхае, где он последний раз выступал пять лет назад.

"Я очень скучал по игре в этой стране, потому что это одно из мест, где я чувствовал себя счастливее всего за свою спортивную карьеру. Каждый раз, когда я приезжал сюда, я добивался больших спортивных успехов и получал любовь болельщиков. Мне было бы очень важно завоевать свой 100-й титул в Шанхае. Это дополнительная мотивация. Я постепенно совершенствуюсь на тренировках, нахожу нужный ритм, но это непросто из-за того, что за последнее время я сыграл всего несколько турниров. Это по-прежнему довольно быстрый корт. Но за последние годы кое-что изменилось – появились мячи, которые замедляют игру. В любом случае хорошая подача здесь является большим преимуществом". Новак Джокович

Джокович становился чемпионом "Мастерса" в Шанхае четыре раза – в 2012, 2013, 2015, 2018 годах.

Ранее лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик (27 АТР) прибыл в Шанхай и дал небольшое интервью теннисному проекту "Больше".