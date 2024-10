Новак Джокович раскрыл планы на свою дальнейшую карьеру

Четвертый номер мирового рейтинга прибыл в Шанхай (Китай) для участия в турнире серии АТР-1000 (хард).

– Вы сказали, что сейчас сосредоточены на турнирах "Большого шлема" и Кубке Дэвиса, но где я вижу вас, в Шанхае? Каков реальный план Новака Джоковича прямо сейчас?

– Настоящий план – это стараться наслаждаться своей карьерой, наслаждаться своей жизнью, насколько это возможно. Кроме этого, я нахожу правильный баланс между личной и профессиональной жизнью, что не так-то просто.

Очевидно, что за эти 20 лет у меня сложился определенный график, и я пытаюсь сбалансировать его и не упустить время, которое провожу с моей семьей и моими детьми. Я стал более избирателен, чем когда-либо. Я уже говорил, что мои приоритеты – это "Шлемы" и выступления за свою страну, но мне также нравится играть на крупных турнирах ATP, таких как "Мастерс" в Шанхае, – сказал Джокович на пресс-конференции.

