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Известная теннисистка прокомментировала слухи о свадьбе

Теннис Фото: Instagram/annakalinskaya78
6 октября российская теннисистка Анна Калинская дала комментарий по поводу своей свадьбы, сообщает Zakon.kz.

Информационный ажиотаж вокруг свадьбы Калинской и Яника Синнера создала 5 октября газета Corriere dello Sport со ссылкой на DiPiu. Однако подтверждений не было ни от одной из сторон. Наконец Калинская прервала молчание и внесла ясность.

"Чтобы прояснить все слухи: это неправда. Спасибо всем за поздравления, фальстарт", – написала она в Instagram-сторис, сопроводив публикацию песней Бейонсе "Single Ladies".
Свадьба, ##imageAlt##

Фото: Instagram/annakalinskaya78

Синнеру 23 года, Калинской – 25. В конце мая СМИ сообщили, что теннисисты состоят в романтических отношениях. Позже итальянец публично подтвердил, что встречается с россиянкой.

Но сейчас ему наверняка не до свадьбы, поскольку он заявлен на выставочном теннисном турнире Six Kings Slam, который пройдет в городе Эр-Рияд с призовым фондом в 13 млн долларов.

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