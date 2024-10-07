Коко Гауфф стала первой американкой после Серены Уильямс, выигравшей турнир в Пекине

Американская теннисистка Коко Гауфф стала чемпионкой турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай). В финале 20-летняя спортсменка разгромила Каролину Мухову (Чехия) со счетом 6:1, 6:3, сообщает Zakon.kz.

Матч продолжался 1 час 17 минут. Гауфф выполнила шесть подач навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти. На счету Муховой два эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырех.

Фото: Jimmie48 Photography, WTA

По итогам турнира в Пекине Гауфф вернется в топ-5 мирового рейтинга и станет четвертой ракеткой мира, сместив Елену Рыбакину с этой позиции. Мухова улучшит положение в табели о рангах на 18 пунктов, поднявшись с 49-го места на 31-е.

Титул в китайской столице стал для американки восьмым в карьере и вторым в 2024 году после трофея в новозеландском Окленде.



Коко стала первой американской теннисисткой после Серены Уильямс (2013 год), которой удалось победить на "тысячнике" в Пекине. Гауфф и Уильямс в целом являются единственными спортсменками из Америки, которым удалось забрать трофей в Пекине за время существования турнира с 2004 года.

Ранее Каролина Мухова не пустила Арину Соболенко в полуфинал турнира в Пекине.