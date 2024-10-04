Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК
Все о теннисе Все о теннисе

Каролина Мухова не пустила Арину Соболенко в полуфинал турнира в Пекине

Каролина Мухова не пустила Арину Соболенко в полуфинал турнира в Пекине Фото: Jimmie48 Photography, WTA
Завершился матч 1/4 финала турнира категории WTA-1000 в Пекине, в котором встречались вторая ракетка мира, первая сеяна, белорусская теннисистка Арина Соболенко и 49-я в мировом рейтинге Каролина Мухова из Чехии, сообщает Zakon.kz.

Игра закончилась со счетом 7:6 (7:5), 2:6, 6:4 в пользу представительницы Чехии.

Встреча продолжалась 2 часа 48 минут. Чешская спортсменка пять раз подала навылет, допустила столько же двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из 10 заработанных (30%). На счету Соболенко один эйс, три двойные ошибки и четыре выигранных брейк-пойнта из восьми (50%).

Каролина Мухова в трёх сетах обыграла Арину Соболенко в четвертьфинале турнира в Пекине, ##imageAlt##

Фото: Jimmie48 Photography, WTA

В полуфинале соревнований в столице Китая Мухова встретится с победительницей матча между 22-й ракеткой мира российской теннисисткой Миррой Андреевой и Чжэн Циньвэнь из Китая (седьмая в рейтинге WTA).

Ранее первая ракетка мира Ига Швёнтек снялась с турнира WTA-1000 в Ухане. 

Читайте также

Казахстанский теннисист Амир Омарханов вышел в полуфинал турнира в Китае

Ига Швёнтек снялась с турнира WTA-1000 в Ухане

Казахстанский теннисист Зангар Нурланулы вышел в финал турнира серии ITF Juniors

Пахита Амири
Беларусь Пекин Чехия 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
material Материалы
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Аргентина обыграла Францию и вышла в финал чемпионата мира по футзалу
Аргентина обыграла Францию и вышла в финал чемпионата мира по футзалу
Британский боксер Тайсон Фьюри обратился к Александру Усику перед реваншем
Британский боксер Тайсон Фьюри обратился к Александру Усику перед реваншем
&quot;Астана&quot; стартовала в Лиге Конференций с победы над сербским &quot;TSC Бачка-Топола&quot;
"Астана" стартовала в Лиге Конференций с победы над сербским "TSC Бачка-Топола"
Казахстан завоевал вторую медаль чемпионата мира по таеквондо среди юниоров
Казахстан завоевал вторую медаль чемпионата мира по таэквондо среди юниоров
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: