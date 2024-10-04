Каролина Мухова не пустила Арину Соболенко в полуфинал турнира в Пекине

Завершился матч 1/4 финала турнира категории WTA-1000 в Пекине, в котором встречались вторая ракетка мира, первая сеяна, белорусская теннисистка Арина Соболенко и 49-я в мировом рейтинге Каролина Мухова из Чехии, сообщает Zakon.kz.

Игра закончилась со счетом 7:6 (7:5), 2:6, 6:4 в пользу представительницы Чехии.

Встреча продолжалась 2 часа 48 минут. Чешская спортсменка пять раз подала навылет, допустила столько же двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из 10 заработанных (30%). На счету Соболенко один эйс, три двойные ошибки и четыре выигранных брейк-пойнта из восьми (50%).

Фото: Jimmie48 Photography, WTA

В полуфинале соревнований в столице Китая Мухова встретится с победительницей матча между 22-й ракеткой мира российской теннисисткой Миррой Андреевой и Чжэн Циньвэнь из Китая (седьмая в рейтинге WTA).

Ранее первая ракетка мира Ига Швёнтек снялась с турнира WTA-1000 в Ухане.