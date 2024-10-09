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Юлия Путинцева сотворила сенсацию на турнире в Ухане: вторая ракетка Казахстана выбила призера ОИ-2024

Юлия Путинцева сотворила сенсацию на турнире в Ухане Фото: Jimmie48 Photography, WTA
В Ухане (Китай) проходит турнир категории WTA-1000 (хард). Вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева провела матч второго круга в одиночном разряде, сообщает Zakon.kz.

Казахстанская теннисистка одержала волевую победу над грозной соперницей из Хорватии Донной Векич, которая занимает 18-е место в текущем мировом рейтинге. На Олимпиаде-2024 Векич завоевала серебряную медаль в одиночном разряде.

Юлия Путинцева (35 WTA) выиграла у титулованной спортсменки со счетом 6:4, 3:6, 6:4. Продолжительность матча составила 2 час 30 минут. Путинцева один раз подала навылет, допустив три двойные ошибки, и реализовала 7 из 16 брейк-пойнтов. Векич выполнила два эйса при девяти двойных ошибках и выиграла за матч шесть брейк-пойнтов из 14 заработанных.

В третьем круге "тысячника" в Ухане Юлия Путинцева сыграет с победительницей матча между второй ракеткой мира и первой сеяной Ариной Соболенко из Беларуси и 37-й в рейтинге WTA Катержиной Синяковой из Чехии.

Полную сетку турнира в Ухане можно посмотреть здесь.

Ранее в стартовой игре Юлия Путинцева (35 WTA) одержала победу над хозяйкой корта, экс-второй ракеткой мира в парном разряде Шуай Чжан (6:4, 6:4).

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