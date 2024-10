Юлия Путинцева сотворила сенсацию на турнире в Ухане: вторая ракетка Казахстана выбила призера ОИ-2024

Казахстанская теннисистка одержала волевую победу над грозной соперницей из Хорватии Донной Векич, которая занимает 18-е место в текущем мировом рейтинге. На Олимпиаде-2024 Векич завоевала серебряную медаль в одиночном разряде.

Юлия Путинцева (35 WTA) выиграла у титулованной спортсменки со счетом 6:4, 3:6, 6:4. Продолжительность матча составила 2 час 30 минут. Путинцева один раз подала навылет, допустив три двойные ошибки, и реализовала 7 из 16 брейк-пойнтов. Векич выполнила два эйса при девяти двойных ошибках и выиграла за матч шесть брейк-пойнтов из 14 заработанных.

В третьем круге "тысячника" в Ухане Юлия Путинцева сыграет с победительницей матча между второй ракеткой мира и первой сеяной Ариной Соболенко из Беларуси и 37-й в рейтинге WTA Катержиной Синяковой из Чехии.

