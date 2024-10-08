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Юлия Путинцева одержала победу над экс-второй ракеткой мира на старте "тысячника" в Ухане

Юлия Путинцева одержала победу над экс-второй ракеткой мира на старте &quot;тысячника&quot; в Ухане Фото: Jimmie48 Photography, WTA
В Ухане (Китай) проходит турнир категории WTA-1000 (хард). Вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева провела матч первого круга в одиночном разряде, сообщает Zakon.kz.

В стартовой игре Юлия Путинцева (35 WTA) одержала победу над хозяйкой корта, экс-второй ракеткой мира в парном разряде Шуай Чжан. Матч продолжался 1 час 14 минут. Путинцева выполнила три эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из пяти заработанных. Ее соперница один раз подала навылет, не совершила ни одной двойной ошибки и выиграла один брейк-пойнт из двух.

На прошлой неделе теннисистка из Китая успешно выступила на домашнем "тысячнике" в Пекине, дойдя до четвертьфинала одиночного разряда. Благодаря этому результату Чжан поднялась в мировом рейтинге на 345 позиций и теперь занимает 250-е место. В прошлом сезоне Шуай находилась на 22-й строчке табели о рангах одиночного разряда.

Соперницы хорошо знают друг друга. Путинцева и Чжан встречались между собой в седьмой раз. В очном противостоянии впереди Юлия – 5:2.

Во втором круге казахстанская теннисистка встретится с 18-й ракеткой мира Донной Векич из Хорватии.

Полную сетку турнира в Ухане можно посмотреть здесь.

В стартовом круге парного разряда "тысячника" в Ухане Анна Данилина вместе с россиянкой Ириной Хромачёвой сразятся с дуэтом Яна Сизикова (Россия) / Макото Ниномия (Япония).

Ранее экс-первая ракетка мира Наоми Осака снялась с соревнований в Ухане и домашнего турнира WTA-500 из-за травмы спины.

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