Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК
Все о теннисе Все о теннисе

Сенсация на "тысячнике" в Ухане: китайская теннисистка выбила из турнира топовую американку

Ван Синьюй вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Ухане (Китай). В третьем круге она обыграла американку Джессику Пегулу Фото: Jimmie48 Photography, WTA
51-я ракетка мира китайская теннисистка Ван Синьюй вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Ухане (Китай). В третьем круге она обыграла американку Джессику Пегулу, занимающую третью строчку рейтинга, со счетом 6:3, 7:5, сообщает Zakon.kz.

Встреча продолжалась 1 час 33 минуты. Ван Синьюй два раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Пегулы ни одного эйса, три двойные ошибки и один заработанный и реализованный брейк-пойнт.

За выход в полуфинал Синьюй поспорит с российской теннисисткой Екатериной Александровой, которая в третьем круге обошла американку Хейли Баптист со счетом 6:1, 6:1.

Ранее на турнире в Ухане Юлия Путинцева одержала волевую победу со счетом 6:4, 3:6, 6:4 над грозной соперницей из Хорватии Донной Векич, которая занимает 18-е место в текущем мировом рейтинге. На Олимпиаде-2024 Векич завоевала серебряную медаль в одиночном разряде.

Читайте также

Сильнейшие юниоры мира сыграют на турнире ATP-250 Almaty Open

Экс-первая ракетка мира Гарбинье Мугуруса вышла замуж за бизнесмена

Анна Данилина вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Ухане

Пахита Амири
Ухань 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
material Материалы
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Армейская спортсменка Ангелина Лукас вернулась с победой из Бангкока
Как чемпионку Ангелину Лукас встретили в аэропорту Алматы
Непобежденный боксер Артур Бетербиев узнал плохие новости перед боем против Бивола
Непобежденный боксер Артур Бетербиев узнал плохие новости перед боем против Бивола
Громкая отставка произошла в Барысе на фоне провального сезона в КХЛ
Громкая отставка произошла в "Барысе" на фоне провального сезона в КХЛ
Футбол Умер Игрок
Футболиста сборной Греции нашли мертвым в бассейне
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: