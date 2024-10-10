Сенсация на "тысячнике" в Ухане: китайская теннисистка выбила из турнира топовую американку

51-я ракетка мира китайская теннисистка Ван Синьюй вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Ухане (Китай). В третьем круге она обыграла американку Джессику Пегулу, занимающую третью строчку рейтинга, со счетом 6:3, 7:5, сообщает Zakon.kz.

Встреча продолжалась 1 час 33 минуты. Ван Синьюй два раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Пегулы ни одного эйса, три двойные ошибки и один заработанный и реализованный брейк-пойнт.

За выход в полуфинал Синьюй поспорит с российской теннисисткой Екатериной Александровой, которая в третьем круге обошла американку Хейли Баптист со счетом 6:1, 6:1.

Ранее на турнире в Ухане Юлия Путинцева одержала волевую победу со счетом 6:4, 3:6, 6:4 над грозной соперницей из Хорватии Донной Векич, которая занимает 18-е место в текущем мировом рейтинге. На Олимпиаде-2024 Векич завоевала серебряную медаль в одиночном разряде.

