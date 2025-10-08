Рыбакина принесла уверенную победу Казахстану на престижном турнире в Ухане
Фото: Instagram/lenarybakina
9-я ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина вышла в третий круг турнира категории WTA 1000 в китайском Ухане, сообщает Zakon.kz.
На стадии второго раунда казахстанка легко одержала победу над румынкой Жаклин Кристиан со счетом 6:4, 6:3. Матч длился 1 час 25 минут.
До текущего матча Кристиан и Рыбакина трижды встречались на корте: дважды побеждала казахстанская теннисистка (в Монреале и Бухаресте), и однажды – Кристиан (в Дохе).
Теперь, в третьем круге хардовых соревнований Рыбакина сыграет с чешкой Линдой Носковой.
Ранее сообщалось, что Данилина в сверхнапряженном поединке вышла в четвертьфинал "Мастерса". А накануне данные соревнования покинула Юлия Путинцева, чуть не сотворив сенсацию.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript