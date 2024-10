Коко Гауфф стала первой полуфиналисткой "тысячника" в Ухане

Четвертая ракетка мира Коко Гауфф из США выиграла у Магды Линетт (Польша, 45 WTA) со счетом 6:0, 6:4.

Продолжительность матча составила 1 час 24 минуты. Гауфф два раза подала навылет, допустив восемь двойных ошибок, и реализовала 4 из 10 брейк-пойнтов. Линетт не выполнила ни одного эйса и обошлась без двойных ошибках, не выиграв ни одного из пяти заработанных за матч брейк-пойнтов.

raising the level 📈@CocoGauff secures her spot into the final four after defeating Linette 6-0, 6-4. #WuhanOpen pic.twitter.com/ck8xRNKETO