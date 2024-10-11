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Коко Гауфф стала первой полуфиналисткой "тысячника" в Ухане

Коко Гауфф стала первой полуфиналисткой &quot;тысячника&quot; в Ухане Фото: WTA
В китайском Ухане проходит престижный турнир категории WTA-1000 (хард). В женском одиночном разряде определилась первая полуфиналистка, сообщает Zakon.kz.

Четвертая ракетка мира Коко Гауфф из США выиграла у Магды Линетт (Польша, 45 WTA) со счетом 6:0, 6:4.

Продолжительность матча составила 1 час 24 минуты. Гауфф два раза подала навылет, допустив восемь двойных ошибок, и реализовала 4 из 10 брейк-пойнтов. Линетт не выполнила ни одного эйса и обошлась без двойных ошибках, не выиграв ни одного из пяти заработанных за матч брейк-пойнтов.

В полуфинале "тысячника" в Ухане Гауфф встретится с победительницей матча между второй ракеткой мира и первой сеяной на турнире белорусской теннисисткой Ариной Соболенко и 57-й в мировом рейтинге Магдаленой Френх из Польши.

Ранее казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (35 WTA) провела матч третьего круга против Арины Соболенко (Беларусь). 

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