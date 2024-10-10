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Юлия Путинцева не справилась со второй ракеткой мира Ариной Соболенко на "тысячнике" в Китае

Юлия Путинцева не справилась со второй ракеткой мира Ариной Соболенко на &quot;тысячнике&quot; в Китае Фото: Jimmie48 Photography, WTA
В Ухане (Китай) проходит турнир категории WTA-1000 (хард). Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (35 WTA) провела матч третьего круга против второй ракетки мира Арины Соболенко (Беларусь), сообщает Zakon.kz.

В игре за выход в четвертьфинал "тысячника" в Ухане Юлия Путинцева проиграла со счетом 6:1, 4:6, 0:6. 

Встреча продолжалась 2 часа 1 минуту. На счету Путинцевой два эйса, четыре двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из 11 заработанных. Соболенко четыре раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти заработанных.

Юлия Путинцева не справилась со второй ракеткой мира Ариной Соболенко на "тысячнике" в Китае , ##imageAlt##

Фото: WTA

За выход в полуфинал Соболенко поборется с победительницей матча Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) – Магдалена Френх (Польша).

Турнир в Ухане проходит с 7 по 13 октября. Призовой фонд составляет 3 221 715 долларов. Победительницей прошлого турнира, который проходил в Ухане в 2019 году, является белорусская теннисистка Арина Соболенко.

Ранее 51-я ракетка мира китайская теннисистка Ван Синьюй вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Ухане (Китай). В третьем круге она сенсационно обыграла американку Джессику Пегулу, занимающую третью строчку рейтинга. 

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