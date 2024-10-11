Обидчица Юлии Путинцевой вышла в полуфинал "тысячника" в Китае

В китайском Ухане проходит престижный турнир категории WTA-1000 (хард). В женском одиночном разряде определилась очередная полуфиналистка, сообщает Zakon.kz.

Вторая ракетка мира и первая сеяная турнира в Ухане белорусская теннисистка Арина Соболенко уверенно обыграла Магдалену Френх из Польши (57 WTA) со счетом 6:2, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 24 минуты. Белорусская теннисистка один раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из шести заработанных. На счету ее соперницы два эйса и единственный выигранный брейк-пойнт из шести. Она также ни разу не ошиблась на подаче.

В полуфинале соревнований в Ухане Соболенко встретится с четвертой ракеткой мира американской теннисисткой Коко Гауфф, которая ранее выиграла у Магды Линетт (Польша, 45 WTA) со счетом 6:0, 6:4.