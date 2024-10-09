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Арина Соболенко стала соперницей Юлии Путинцевой по третьему кругу "тысячника" в Ухане
Фото: Jimmie48 Photography, WTA
В Ухане (Китай) проходит турнир категории WTA-1000 (хард). Вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева узнала соперницу по третьему кругу одиночного разряда, сообщает Zakon.kz.
За выход в четвертьфинал "тысячника" в Ухане казахстанка сразится со второй ракеткой мира Ариной Соболенко из Беларуси, которая во втором раунде обыграла Катержину Синякову из Чехии (37 WTA) со счетом 6:4, 6:4.
On the stretch 😲@SabalenkaA | #WuhanOpen pic.twitter.com/CB0lHPNze7— wta (@WTA) October 9, 2024
Ранее Юлия Путинцева одержала волевую победу со счетом 6:4, 3:6, 6:4 над грозной соперницей из Хорватии Донной Векич, которая занимает 18-е место в текущем мировом рейтинге. На Олимпиаде-2024 Векич завоевала серебряную медаль в одиночном разряде.
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