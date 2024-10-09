Арина Соболенко стала соперницей Юлии Путинцевой по третьему кругу "тысячника" в Ухане

В Ухане (Китай) проходит турнир категории WTA-1000 (хард). Вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева узнала соперницу по третьему кругу одиночного разряда, сообщает Zakon.kz.

За выход в четвертьфинал "тысячника" в Ухане казахстанка сразится со второй ракеткой мира Ариной Соболенко из Беларуси, которая во втором раунде обыграла Катержину Синякову из Чехии (37 WTA) со счетом 6:4, 6:4.

Ранее Юлия Путинцева одержала волевую победу со счетом 6:4, 3:6, 6:4 над грозной соперницей из Хорватии Донной Векич, которая занимает 18-е место в текущем мировом рейтинге. На Олимпиаде-2024 Векич завоевала серебряную медаль в одиночном разряде.