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ФК "Милан" поздравил Янника Синнера с победой на "Мастерсе" в Майами

ФК Милан поздравил Янника Синнера с победой на Мастерсе в Майами Фото: АТР
Футбольный клуб "Милан" поздравил итальянского теннисиста Янника Синнера с победой на турнире серии "Мастерс" в Майами (США) и вторым местом в мировом рейтинге, сообщает Zakon.kz.

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В финале "тысячника" в Майами Янник Синнер одержал победу над Григором Димитровым (Болгария) со счетом 6:3, 6:1. Благодаря этому успеху Синнер поднялся на второе место в рейтинге ATP. Также в этом году Янник стал победителем Открытого чемпионата Австралии и выиграл турнир категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды).

"Вторая победа на "Мастерсе", второй номер в рейтинге, третий титул в 2024 году. Поздравляем от всей души, Янник! Мы очень гордимся тобой", – говорится в сообщении, опубликованном в соцсетях "Милана".

Ранее Ассоциация теннисистов профессионалов (АТР) опубликовала обновленную версию мирового рейтинга.

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