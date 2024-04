ФК "Милан" поздравил Янника Синнера с победой на "Мастерсе" в Майами

Розыгрыши призов, эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, челленджи, интервью и многое другое – на YouTube-канале Olimpbet Play. Подпишись и будь в курсе!

В финале "тысячника" в Майами Янник Синнер одержал победу над Григором Димитровым (Болгария) со счетом 6:3, 6:1. Благодаря этому успеху Синнер поднялся на второе место в рейтинге ATP. Также в этом году Янник стал победителем Открытого чемпионата Австралии и выиграл турнир категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды).

Masters 1000 title No.2 🏆

3rd title in 2024 🤩

𝙉𝙚𝙬 𝙒𝙤𝙧𝙡𝙙 𝙉𝙤. 2️⃣



Huge congratulations, @janniksin! We're so proud of you! 👏🔴⚫#SempreMilan https://t.co/9q8zmXMZPi