ФК "Милан" поздравил Янника Синнера с победой на "Мастерсе" в Майами
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В финале "тысячника" в Майами Янник Синнер одержал победу над Григором Димитровым (Болгария) со счетом 6:3, 6:1. Благодаря этому успеху Синнер поднялся на второе место в рейтинге ATP. Также в этом году Янник стал победителем Открытого чемпионата Австралии и выиграл турнир категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды).
"Вторая победа на "Мастерсе", второй номер в рейтинге, третий титул в 2024 году. Поздравляем от всей души, Янник! Мы очень гордимся тобой", – говорится в сообщении, опубликованном в соцсетях "Милана".
Masters 1000 title No.2 🏆— AC Milan (@acmilan) April 1, 2024
3rd title in 2024 🤩
𝙉𝙚𝙬 𝙒𝙤𝙧𝙡𝙙 𝙉𝙤. 2️⃣
Huge congratulations, @janniksin! We're so proud of you! 👏🔴⚫#SempreMilan https://t.co/9q8zmXMZPi
Ранее Ассоциация теннисистов профессионалов (АТР) опубликовала обновленную версию мирового рейтинга.