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Янник Синнер снялся с "Мастерса" в Париже

Янник Синнер снялся с &quot;Мастерса&quot; в Париже Фото: АТР
Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер снялся с хардового турнира категории "Мастерс" в Париже, сообщает Zakon.kz.

Во втором круге соревнований в столице Франции Синнер должен был встретиться с победителем встречи между 19-й ракеткой мира американцем Беном Шелтоном и хозяином корта Корентеном Муте (90-й в рейтинге ATP).

Лидера мирового рейтинга в сетке заменит 85-я ракетка мира Артур Казо. Лаки-лузер из Франции в финале квалификации "Мастерс" в Париже проиграл итальянцу Фабио Фоньини.

"Мастерс" в Париже продлится до 3 ноября. Ранее с турнира снялся 24-кратный чемпион турниров "Большого шлема", четвертая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович.

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