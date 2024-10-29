Янник Синнер снялся с "Мастерса" в Париже

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер снялся с хардового турнира категории "Мастерс" в Париже, сообщает Zakon.kz.

Во втором круге соревнований в столице Франции Синнер должен был встретиться с победителем встречи между 19-й ракеткой мира американцем Беном Шелтоном и хозяином корта Корентеном Муте (90-й в рейтинге ATP).

Лидера мирового рейтинга в сетке заменит 85-я ракетка мира Артур Казо. Лаки-лузер из Франции в финале квалификации "Мастерс" в Париже проиграл итальянцу Фабио Фоньини.



"Мастерс" в Париже продлится до 3 ноября. Ранее с турнира снялся 24-кратный чемпион турниров "Большого шлема", четвертая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович.