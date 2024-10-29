Все о теннисе
Янник Синнер снялся с "Мастерса" в Париже
Фото: АТР
Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер снялся с хардового турнира категории "Мастерс" в Париже, сообщает Zakon.kz.
Во втором круге соревнований в столице Франции Синнер должен был встретиться с победителем встречи между 19-й ракеткой мира американцем Беном Шелтоном и хозяином корта Корентеном Муте (90-й в рейтинге ATP).
Лидера мирового рейтинга в сетке заменит 85-я ракетка мира Артур Казо. Лаки-лузер из Франции в финале квалификации "Мастерс" в Париже проиграл итальянцу Фабио Фоньини.
"Мастерс" в Париже продлится до 3 ноября. Ранее с турнира снялся 24-кратный чемпион турниров "Большого шлема", четвертая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript