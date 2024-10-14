Видеообзор финального матча Арина Соболенко – Чжэн Циньвэнь на "тысячнике" в Китае

13 октября вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко в третий раз выиграла "тысячник" в китайском Ухане, обыграв в финальном матче хозяйку корта Чжэн Циньвэнь – 6:3, 5:7, 6:3, сообщает Zakon.kz.

Белоруска становилась чемпионкой Уханя в 2018 и 2019 годах, после чего соревнования не проводились до этого сезона. Таким образом, Соболенко стала второй теннисисткой после американки Серены Уильямс, которая выиграла один турнир категории WTA-1000 три раза подряд.

Серена Уильямс три раза подряд становилась победительницей турнира категории WTA-1000 в Майами (США) в 2013-2015 годах.

Отметим, что Соболенко ни разу не проиграла в Ухане, проведя в общей сложности 17 матчей, что является рекордом турнира.





Ранее в парном разряде "тысячника" в Ухане чемпионками стали казахстанская теннисистка Анна Данилина и россиянка Ирина Хромачёва.