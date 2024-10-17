Елена Рыбакина узнала список звездных соперниц, с кем она встретится в Эр-Рияде

16 октября первая ракетка Казахстана официально узнала своих соперниц Итогового турнира WTA – 2024, который пройдет в Саудовской Аравии со 2 по 9 ноября, сообщает Zakon.kz.

По данным женской ассоциации тенниса (WTA), турнир также украсят своим участием следующие именитые теннисистки:

Арина Соболенко, Беларусь;

Ига Швёнтек, Польша;

Кори Гауфф, США;

Жасмин Паолини, Италия;

Джессика Пегула, США;

Чжэн Циньвэнь, Китай;

Барбара Крейчикова, Чехия.

И, если для Рыбакиной и Крейчиковой – это вторая квалификация на Итоговый турнир, то Чжэн и Паолини – станут его дебютантками.

Другая казахстанка – Юлия Путинцева вышла 16 октября в четвертьфинал турнира WTA-500 в Китае.