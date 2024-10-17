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Елена Рыбакина узнала список звездных соперниц, с кем она встретится в Эр-Рияде
Фото: X/sebsharfam2
16 октября первая ракетка Казахстана официально узнала своих соперниц Итогового турнира WTA – 2024, который пройдет в Саудовской Аравии со 2 по 9 ноября, сообщает Zakon.kz.
По данным женской ассоциации тенниса (WTA), турнир также украсят своим участием следующие именитые теннисистки:
- Арина Соболенко, Беларусь;
- Ига Швёнтек, Польша;
- Кори Гауфф, США;
- Жасмин Паолини, Италия;
- Джессика Пегула, США;
- Чжэн Циньвэнь, Китай;
- Барбара Крейчикова, Чехия.
И, если для Рыбакиной и Крейчиковой – это вторая квалификация на Итоговый турнир, то Чжэн и Паолини – станут его дебютантками.
Другая казахстанка – Юлия Путинцева вышла 16 октября в четвертьфинал турнира WTA-500 в Китае.
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