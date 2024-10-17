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Елена Рыбакина узнала список звездных соперниц, с кем она встретится в Эр-Рияде

Теннис Фото: X/sebsharfam2
16 октября первая ракетка Казахстана официально узнала своих соперниц Итогового турнира WTA – 2024, который пройдет в Саудовской Аравии со 2 по 9 ноября, сообщает Zakon.kz.

По данным женской ассоциации тенниса (WTA), турнир также украсят своим участием следующие именитые теннисистки:

  • Арина Соболенко, Беларусь;
  • Ига Швёнтек, Польша;
  • Кори Гауфф, США;
  • Жасмин Паолини, Италия;
  • Джессика Пегула, США;
  • Чжэн Циньвэнь, Китай;
  • Барбара Крейчикова, Чехия.

И, если для Рыбакиной и Крейчиковой – это вторая квалификация на Итоговый турнир, то Чжэн и Паолини – станут его дебютантками.

Другая казахстанка – Юлия Путинцева вышла 16 октября в четвертьфинал турнира WTA-500 в Китае.

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