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Первая ракетка мира Ига Швёнтек начала сотрудничество с бывшим тренером Халеп и Осаки
Фото: Jimmie48 Photography, WTA
Лидер мирового рейтинга польская теннисистка Ига Швёнтек рассказала, что начала сотрудничество с бельгийским тренером Вимом Фиссеттом, который ранее работал с экс-первыми ракетками мира Симоной Халеп и Наоми Осакой, сообщает Zakon.kz.
Сильнейшая теннисистка планеты в социальных сетях поделилась информацией о новом тренере.
"У меня есть обещанные новости, и я с нетерпением жду этой новой главы в моей карьере. Рада объявить, что Вим Фиссетт присоединяется к моей команде. Как вы знаете, сейчас готовлюсь к финалу WTA, но мой взгляд на карьеру всегда долгосрочный, а не краткосрочный… Много раз говорила, что моя карьера для меня – это марафон, а не спринт, и я действую, работаю и принимаю решения именно с таким подходом. Хочу добавить, что с нетерпением жду начала работы с Вимом. Вижу в нем очень хороший подход, видение, и дополнительным преимуществом является его огромный опыт работы на самом высоком уровне в теннисе. Известно, что всегда важно узнать друг друга получше, но у нас уже очень хорошее начало отношений, с нетерпением жду возвращения к соревнованиям", – написала Швёнтек в социальных сетях.
Бельгийский специалист известен по работе с Наоми Осакой, Симоной Халеп, Викторией Азаренко, Ким Клийстерс, Петрой Квитовой и Анжелик Кербер.
Some news ⤵️ pic.twitter.com/mqnctA4OJP— Iga Świątek (@iga_swiatek) October 17, 2024
Ранее Ига Швёнтек рассталась с тренером Томашем Викторовским, с которым они начали работу в декабре 2021 года. До него польская спортсменка тренировалась под руководством Петра Сержпутовского.
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