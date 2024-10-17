Первая ракетка мира Ига Швёнтек начала сотрудничество с бывшим тренером Халеп и Осаки

Фото: Jimmie48 Photography, WTA

Лидер мирового рейтинга польская теннисистка Ига Швёнтек рассказала, что начала сотрудничество с бельгийским тренером Вимом Фиссеттом, который ранее работал с экс-первыми ракетками мира Симоной Халеп и Наоми Осакой, сообщает Zakon.kz.

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