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Ига Швёнтек объявила о прекращении сотрудничества с тренером Томашем Викторовским

Ига Швёнтек объявила о прекращении сотрудничества с тренером Томашем Викторовским Фото: Jimmie48 Photography, WTA
Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек рассказала о завершении трехлетнего сотрудничества со своим тренером Томашем Викторовским, сообщает Zakon.kz.

Швёнтек и Викторовский начали сотрудничество в декабре 2021 года. До него польская спортсменка тренировалась под руководством Петра Сержпутовского.

"Тренер, СПАСИБО, я желаю тебе всего наилучшего. Я знаю, что ты хотел бы отдохнуть после этих трех лет напряженной работы, много путешествовать и провести заслуженное время со своими близкими, и я надеюсь, что ты получишь то, что тебе нужно. В связи с этим важным изменением в моей команде даю себе пару недель, чтобы начать сотрудничество с новым тренером. Сейчас я веду первые переговоры со специалистами из-за рубежа (не из Польши), потому что я готова сделать следующий шаг в своей карьере. Сообщу вам, когда приму решение", – написала Швёнтек на своей странице в соцсетях.

Ранее польская теннисистка Ига Швёнтек превзошла австралийку Эшли Барти по количеству недель на первой строчке мирового рейтинга WTA.

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