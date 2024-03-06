Экс-первую ракетку мира Халеп оправдали, и она возвращается

Чемпионка двух турниров "Большого шлема", румынская теннисистка Симона Халеп, может вернуться в мировой женский Тур уже в ближайшее время. Дисквалифицированной на 4 года экс-первой ракетке мира сократили срок на 9 месяцев, сообщает Zakon.kz.

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Как информирует WTA, спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрел апелляцию теннисистки по ее делу о нарушении антидопинговых правил и сократил срок дисквалификации с четырех лет до девяти месяцев. И по немедленному постановлению судебных органов чемпионке двух турниров "БШ" уже разрешено выступать на турнирах.

Спустя время сама спортсменка прокомментировала решение суда, где не скрывает свою радость.

"Это переломный момент, суд вынес вердикт, подтвердив мою позицию и прояснив всю эту историю. Суд снял с меня все обвинения о допинге. Инцидент с положительным результатом теста произошел из-за непреднамеренного загрязнения пищевой добавки, что привело к смягчению наказания до девяти месяцев. CAS обязал ITIA выплатить мне компенсацию в размере 20 тысяч швейцарских франков". Симона Халеп

В своем заявлении 32-летняя теннисистка поблагодарила своих юристов и болельщиков, которые сыграли важную роль в преодолении этих трудных времен.

"Мои преданные болельщики и некоторые коллеги были опорой, оказывая поддержку и сплоченность. Помощь со стороны многих соотечественников также укрепила мою решимость до конца отстаивать это дело до законного и достойного завершения. Заглядывая в будущее, я с нетерпением жду возможности перевернуть эту страницу и вернуться в Тур с новыми силами и воодушевлением. С любовью и благодарностью, Симона". Симона Халеп

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7 октября 2022 года Симону Халеп известили о положительном допинг-тесте во время US Open. В пробе теннисистки обнаружили роксадустат, запрещенный препарат, улучшающий выработку гемоглобина и повышающий выносливость. С того момента спортсменка начала защищать себя сама и отрицала предьявленные обвинения со стороны Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA).

Изначально румынку отстранили от соревнований на 4 года.

Фото: Instagram/simonahalep

Слушания по апелляции Халеп прошли в Лозанне (Швейцария) с 7 по 9 февраля, итог которых был объявлен 5 марта.

CAS принял решение о сокращении срока дисквалификации с четырех лет до девяти месяцев.

Тем самым Симона Халеп может выступать уже с 6 марта на официальных турнирах под эгидой WTA и ITF. Только один вопрос, в какой спортивной форме она сейчас и сможет ли показать достойную игровую практику ведущим профессионалам Тура.

Скорее всего, организаторы весенних турниров за океаном и в Европе не пожалеют для нее Wild-Card.