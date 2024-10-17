Французский теннисист не смог защитить чемпионский титул АТР 250 в Казахстане

В Алматы проходит престижный турнир серии АТР 250 Almaty Open. Матч второго круга провел действующий чемпион казахстанского турнира французский теннисист Адриан Маннарино (56 АТР), сообщает Zakon.kz.

Прошлогодний чемпион проиграл Александару Вукичу (Австралия, 85 АТР) со счетом 6:7, 3:6.

Продолжительность встречи составила 1 час 35 минут. За это время победитель матча девять раз подал навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из трех. Маннарино оформил четыре эйса, допустил три двойные ошибки и не смог реализовать ни одного брейк-пойнта из трех заработанных.

Александар Вукич. Фото: Андрей Ударцев, ktf.kz

В четвертьфинале Вукич сыграет с победителем матча Фрэнсис Тиафо (США) – Даниэль Эванс (Великобритания).



В финале прошлого года в Астане Адриан Маннарино обыграл американца Себастьяна Корду со счетом 4:6 6:3, 6:2 и стал чемпионом Astana Open 2023.

Ранее был представлен видеообзор матчей третьего игрового дня АТР 250 Almaty Open.