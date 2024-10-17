Французский теннисист не смог защитить чемпионский титул АТР 250 в Казахстане
Прошлогодний чемпион проиграл Александару Вукичу (Австралия, 85 АТР) со счетом 6:7, 3:6.
Продолжительность встречи составила 1 час 35 минут. За это время победитель матча девять раз подал навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из трех. Маннарино оформил четыре эйса, допустил три двойные ошибки и не смог реализовать ни одного брейк-пойнта из трех заработанных.
Александар Вукич. Фото: Андрей Ударцев, ktf.kz
В четвертьфинале Вукич сыграет с победителем матча Фрэнсис Тиафо (США) – Даниэль Эванс (Великобритания).
В финале прошлого года в Астане Адриан Маннарино обыграл американца Себастьяна Корду со счетом 4:6 6:3, 6:2 и стал чемпионом Astana Open 2023.
Ранее был представлен видеообзор матчей третьего игрового дня АТР 250 Almaty Open.