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Все о теннисе

Бублик не смог защитить чемпионский титул на турнире во Франции

Бублик не смог защитить чемпионский титул на турнире во Франции, фото - Новости Zakon.kz от 01.02.2025 08:34 Фото: АТР
Во французском городе Монпелье проходит турнир серии АТР-250 (хард). Прошлогодний чемпион этих соревнований казахстанский теннисист Александр Бублик провел матч третьего круга (1/4 финала), сообщает Zakon.kz.

Лидера мужской сборной Казахстана в полуфинал не пустил 102-й номер мирового рейтинга американский теннисист Александр Ковачевич. Бублик, занимающий 39-е место в табели о рангах, проиграл со счетом 3:6, 2:6.

Встреча продлилась 1 час и 16 минут. На счету Бублика 12 эйсов, семь двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта из восьми. Американский игрок четыре раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из девяти заработанных.

За выход в финал турнира в Монпелье Ковачевич сразится с олимпийским чемпионом 2020 года в миксте, 10-й ракеткой мира россиянином Андреем Рублёвым.

Ранее на турнире в Монпелье прошла прощальная церемония в честь легенды французского тенниса.

Фото Пахита Амири
Пахита Амири
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