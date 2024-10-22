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Футболисты в теннисе: экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Диего Форлан выступит на турнире АТР Челленджер в Уругвае

Диего Форлан выступит на теннисном турнире в Уругвае Фото: iegoforlancorazo
Бывший футболист "Манчестер Юнайтед", мадридского "Атлетико" и сборной Уругвая Диего Форлан заявился на турнир серии АТР Челленджер в Монтевидео (Уругвай), сообщает Zakon.kz.

Футболист выступит в парном разряде вместе со 101-й ракеткой мира Федерико Корией (Аргентина). Об этом в социальных сетях сообщил испанский журналист Гонзало Феррейра. 45-летний Диего дебютирует на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Турнир в Монтевидео пройдет на грунтовом покрытии и начнется 11 ноября. Ранее на соревнованиях MT-1000 в Лиме (Перу) Форлан дошел до четвертьфинала, где уступил 45-й ракетке мира в ветеранском рейтинге ITF бразильцу Антонио Амаре да Силве Фильо (3:6, 2:6).

Диего Форлан – лучший игрок чемпионата мира 2010 года в ЮАР, победитель Кубка Америки – 2011, двукратный обладатель "Золотой бутсы", один из наиболее выдающихся футболистов в истории Уругвая.

Форлан играл в теннис на высоком уровне в детстве, пока в конечном итоге не выбрал карьеру футболиста. Он играл в таких клубах, как "Манчестер Юнайтед", "Атлетико" и "Интер". В составе сборной Уругвая провел 112 матчей и забил 36 голов, становился победителем Кубка Америки. На чемпионате мира 2010 года, который проходил в ЮАР, где двукратные чемпионы мира заняли четвертое место, Форлан был признан лучшим игроком турнира. Также на ЧМ-2010 он стал лучшим бомбардиром, забив пять мячей.

После завершения карьеры в 2019 году уругваец снова занялся теннисом. Он играет в турнирах для игроков старше 40 лет, а также участвует в ветеранской серии ITF World Tennis Masters Tour.

Ранее Елена Рыбакина отметилась уникальным достижением в WTA туре. 

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