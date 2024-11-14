Бывший футболист сборной Уругвая проиграл в дебютном теннисном матче на профессиональном уровне

Бывший нападающий сборной Уругвая по футболу Диего Форлан дебютировал в профессиональном теннисе на турнире серии "Челленджер" в Монтевидео (Уругвай), сообщает Zakon.kz.

В матче первого круга Форлан в паре с аргентинцем Федерико Кориа проиграл боливийцам Борису Ариасу и Федерико Себальосу со счетом 1:6, 2:6.



В 2019 году Форлан завершил карьеру футболиста, а с 2023 года уругваец выступает в ветеранских теннисных турнирах.

На соревнованиях MT-1000 в Лиме (Перу) 45-летний Форлан дошел до четвертьфинала, где уступил 45-й ракетке мира в ветеранском рейтинге ITF бразильцу Антонио Амаре да Силве Фильо (3:6, 2:6).

Диего Форлан – лучший игрок чемпионата мира 2010 года в ЮАР, победитель Кубка Америки – 2011, двукратный обладатель "Золотой бутсы". Напомним, экс-нападающий сборной Уругвая бросил теннис в 16 лет, чтобы сосредоточиться на футбольной карьере.

Ранее стало известно, что ни один теннисист не вышел в полуфинал Итогового турнира ATP 2024 по итогам двух туров.