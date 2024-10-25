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Казахстанские теннисисты блистают на турнире в Корее среди юниоров

Казахстанские теннисисты блистают на турнире в Корее среди юниоров Фото: Андрей Ударцев, ktf.kz
В Ванджу (Корея) проходит престижный турнир серии ITF J300 среди юниоров. Три представителя Казахстана отметились яркими победами, как в одиночном разряде, так и в парном, сообщает Zakon.kz.

В одиночном разряде первая ракетка Азии среди игроков до 16 лет Зангар Нурланулы (94 ITF Juniors) в четвертьфинале обыграл представителя Кореи Йенса Джейонга (87 ITF Juniors) со счетом 6:4, 6:3. В полуфинале спортсмен из Туркестана сыграет с первым сеянным соревнования Хойонгом Рохом из Кореи (12 ITF Juniors), который вместе с другим нашим игроком Амиром Омархановым (Караганда) пробился в финал парного разряда.

В полуфинале парного разряда Омарханов и Рох выиграли у японского дуэта Шион Итсусаки / Хиромаса Коаяма – 6:3, 6:4. Завтра, 26 октября, казахстанско-корейской паре будут противостоять Йенсу Джейонг / Джангжун Ким из Кореи.

У девушек Малика Амиргалиева (Усть-Каменогорск) также вышла в финал парного разряда. Она вместе с Ю Чен Ли (Китайский Тайбэй) уверенно разобралась с Ю Чинг (Китайский Тайбэй) / Джун Ох (Корея) со счетом 6:3, 6:3. В чемпионском матче Малика Амиргалиева и Ю Чен Ли сразятся с корейской парой Йесунг Чо / Су Джонг.

Ранее Зангар Нурланулы выиграл четвертый в карьере трофей ITF Juniors.

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