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Победитель "Мастерса" в Париже получит почти € 1 млн, а финалист – € 500 тыс.

Победитель Мастерса в Париже получит почти € 1 млн, а финалист — € 500 тыс. Фото: АТР
Чемпион "Мастерса" в Париже (Франция) получит почти € 1 млн. Общий же призовой фонд соревнований составил € 5 950 575, сообщает Zakon.kz.

За победу в турнире организаторы вручат теннисистам € 919 075, а проигравшему в решающем матче почти в два раза меньше – € 501 880. Спортсмен, которому не удалось пройти во второй круг соревнований, получит € 23 785.

Призовые "Мастерса" в Париже:

1-й круг: € 23 785;

2-й круг: € 42 935;

3-й круг: € 80 065;

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1/4 финала: € 149 685;

1/2 финала: € 274 425;

Финалист: € 501 880;

Победитель: € 919 075.

Напомним, действующим победителем "Мастерса" в Париже (Франция) является серб Новак Джокович, который в этом году не сможет защитить титул.

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