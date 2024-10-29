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Победитель "Мастерса" в Париже получит почти € 1 млн, а финалист – € 500 тыс.
Фото: АТР
Чемпион "Мастерса" в Париже (Франция) получит почти € 1 млн. Общий же призовой фонд соревнований составил € 5 950 575, сообщает Zakon.kz.
За победу в турнире организаторы вручат теннисистам € 919 075, а проигравшему в решающем матче почти в два раза меньше – € 501 880. Спортсмен, которому не удалось пройти во второй круг соревнований, получит € 23 785.
Призовые "Мастерса" в Париже:
1-й круг: € 23 785;
2-й круг: € 42 935;
3-й круг: € 80 065;
1/4 финала: € 149 685;
1/2 финала: € 274 425;
Финалист: € 501 880;
Победитель: € 919 075.
Напомним, действующим победителем "Мастерса" в Париже (Франция) является серб Новак Джокович, который в этом году не сможет защитить титул.
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