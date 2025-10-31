Александр Бублик узнал соперника по четвертьфиналу "Мастерса" в Париже

14-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов завершил выступление на турнире серии "Мастерс" в Париже (Франция), сообщает Zakon.kz.

По данным sportarena.kz, в третьем круге он потерпел поражение от шестого номера рейтинга ATP австралийца Алекса де Минора со счетом 2:6, 2:6.

Матч длился 1 час 10 минут. За это время Хачанов выполнил три подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта из трех заработанных. На счету де Минора два эйса, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из пяти.

В четвертьфинале парижского "Мастерса" де Минор сыграет с казахстанским теннисистом Александром Бубликом.

Ранее сообщалось, что Бублик сотворил сенсацию и впервые прошел в четвертьфинал парижского "Мастерса".