Победитель "Мастерса" в Париже получит почти 1 млн евро, а финалист – 500 тыс. евро

Чемпион "Мастерса" в Париже (Франция) получит почти 1 млн евро. Общий же призовой фонд соревнований составил 5 950 575 евро, сообщает Zakon.kz.

За победу в турнире организаторы вручат теннисистам 919 075 евро, а проигравшему в решающем матче почти в два раза меньше – 501 880 евро. Спортсмен, которому не удалось пройти во второй круг соревнований, получит 23 785 евро.



Призовые "Мастерса" в Париже (в евро):

1-й круг – 23 785;

2-й круг – 42 935;

3-й круг – 80 065;

Рейтинг игроков Рейтинг игроков Материалы

1/4 финала – 149 685;

1/2 финала – 274 425;

финалист – 501 880;

победитель – 919 075.

Напомним, действующим победителем "Мастерса" в Париже (Франция) является серб Новак Джокович, который в этом году не сможет защитить титул.