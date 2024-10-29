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Победитель "Мастерса" в Париже получит почти 1 млн евро, а финалист – 500 тыс. евро
Фото: АТР
Чемпион "Мастерса" в Париже (Франция) получит почти 1 млн евро. Общий же призовой фонд соревнований составил 5 950 575 евро, сообщает Zakon.kz.
За победу в турнире организаторы вручат теннисистам 919 075 евро, а проигравшему в решающем матче почти в два раза меньше – 501 880 евро. Спортсмен, которому не удалось пройти во второй круг соревнований, получит 23 785 евро.
Призовые "Мастерса" в Париже (в евро):
1-й круг – 23 785;
2-й круг – 42 935;
3-й круг – 80 065;
1/4 финала – 149 685;
1/2 финала – 274 425;
финалист – 501 880;
победитель – 919 075.
Напомним, действующим победителем "Мастерса" в Париже (Франция) является серб Новак Джокович, который в этом году не сможет защитить титул.
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