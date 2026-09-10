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Мир

Более 6 млн тенге получит победитель чемпионата по сну

Девушка, сон, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2026 06:23 Фото: pexels
В Японии готовятся к необычному чемпионату "Гонка на ковриках". Это соревнование для любителей поспать с большим призовым фондом, сообщает Zakon.kz.

Как сообщают организаторы на своем сайте, чемпионат пройдет 5 октября 2026 года. Организаторы на протяжении 90 минут с помощью специального прибора будут следить за спящими участниками.

Оценивать их будут по таким критериям, как глубина сна, время засыпания, качество и стабильность сна. Но есть нюанс: во время соревнования организаторы будут устраивать помехи для участников, мешая их расслаблению.

Победитель получит 2 млн 220 тыс. иен (6 млн 593 тыс. тенге). Организаторы также наградят участников, занявших второе и третье места. Кроме того, будут определены победители в номинациях "самый глубокий сон" и "самые необычные позы".

Невролог и эксперт по медицине сна рассказала, из-за чего возникает бессонница и как с ней бороться. По ее словам, восьмичасовой сон не всегда означает хороший отдых.

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Камила Салкымбаева
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