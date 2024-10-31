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Теннисистка Соболенко попала футбольным мячом в голову фотографу

Спорт Фото: Instagram/arynasabalenka
30 октября первая ракетка мира из Беларуси случайно попала футбольным мячом в голову женщине-фотографу, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел во время мероприятий перед итоговым турниром WTA в городе Эр-Рияд. Во время челленджа с ударами на точность Соболенко промахнулась по воротам и попала футбольным мячом сидевшей сбоку женщине-фотографу.

Видеоролик с курьезным происшествием выложила у себя в социальных сетях теннисистка из Туниса Онс Жабер. Надо отдать должное Соболенко, которая приняла соавторство от Жабер и продублировала таким образом видео на своей странице в Instagram.

Между тем Арина Соболенко попала в одну группу с Еленой Рыбакиной на Итоговом турнире WTA, который пройдет в Саудовской Аравии со 2 по 9 ноября.

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