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Титулованной американской теннисистке мяч попал в голову

Бетани Маттек-Сэндс во время розыгрыша попал мяч в голову Фото: Jimmie48 Photography, WTA
На грунтовом "Мастерсе" в Мадриде в матче первого круга женского парного разряда многократной чемпионке турниров "Большого шлема" в паре и миксте, американской теннисистке Бетани Маттек-Сэндс во время розыгрыша попал мяч в голову, сообщает Zakon.kz.

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Олимпийская чемпионка 2016 года в миксте выступает в Мадриде вместе с соотечественницей Софией Кенин. На старте "тысячника" американки встречались с Эрин Рутлифф (Новая Зеландия) и Эшлин Крюгер (США). Инцидент произошел на решающем тай-брейке. Рутлифф случайно попала мячом в голову Бетани. После этого Маттек-Сэндс упала и больше трех минут пролежала на корте, держа на голове лед. Матч был прерван на медицинский перерыв, так как было необходимо проверить Маттек-Сэндс на наличие сотрясения мозга.

Бетани Маттек-Сэндс во время розыгрыша попал мяч в голову, ##imageAlt##

Фото: WTA

Стоит отметить, что тревожный эпизод не помешал американкам выиграть матч со счетом 7:6 (7:5), 5:7, [11:9].

Ранее стало известно, что российскую теннисистку Марию Тимофееву ограбили во время "Мастерса" в Мадриде.

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