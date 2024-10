"Еду лечиться в санаторий": Путинцева рассказала, как планирует провести межсезонье

"Куда поедешь отдыхать?" – поинтересовалась Касаткина.



"Да какой отдыхать, мне отдых может только сниться. Я еду лечиться в санаторий", – ответила Путинцева.



Вторая ракетка Казахстана завершила сезон-2024 в WTA Туре игрой на турнире WTA 500 в Нинбо (Китай). В четвертьфинале Путинцева в упорной борьбе проиграла россиянке Дарье Касаткиной (9 WTA) со счетом 4:6, 6:1, 6:7 (6:8). В той игре Юлия не реализовала двойной матчбол.

Kasatkina coming up CLUTCH ✊



Saving two match points in the deciding-set tiebreak, @DKasatkina outdoes Putintseva to advance to the Ningbo semifinals!#NingboOpen pic.twitter.com/gZrp83mc9e