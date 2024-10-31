"Еду лечиться в санаторий": Путинцева рассказала, как планирует провести межсезонье

28-я ракетка мира казахстанская теннисистка Юлия Путинцева рассказала во влоге россиянки Дарьи Касаткиной, как планирует провести короткий отпуск, сообщает Zakon.kz.

"Куда поедешь отдыхать?" – поинтересовалась Касаткина.



"Да какой отдыхать, мне отдых может только сниться. Я еду лечиться в санаторий", – ответила Путинцева.



Вторая ракетка Казахстана завершила сезон-2024 в WTA Туре игрой на турнире WTA 500 в Нинбо (Китай). В четвертьфинале Путинцева в упорной борьбе проиграла россиянке Дарье Касаткиной (9 WTA) со счетом 4:6, 6:1, 6:7 (6:8). В той игре Юлия не реализовала двойной матчбол.

Kasatkina coming up CLUTCH ✊



Saving two match points in the deciding-set tiebreak, @DKasatkina outdoes Putintseva to advance to the Ningbo semifinals!#NingboOpen pic.twitter.com/gZrp83mc9e — wta (@WTA) October 18, 2024

В теннисе самый плотный график соревнований, у игроков нет полноценного межсезонья, как в других видах спорта. Турниры в теннисе проходят круглый год. Поэтому Путинцева с ухмылкой ответила на вопрос Касаткиной про отдых в межсезонье.

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16-17 ноября в столичном национальном теннисном центре Beeline Arenа пройдут матчи Кубка Билли Джин Кинг первой мировой группы. Юлия Путинцева попала в состав команды на эту встречу против сборной Кореи.



Затем Путинцева примет участие в турнире "Трофеи Северной Пальмиры". Выставочный чемпионат пройдет в Санкт-Петербурге с 29 ноября по 1 декабря.

А новый сезон 2025 года стартует уже 27 декабря. Таким образом, теннисистам отдых может только сниться.

В данный момент в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) проходит Итоговый чемпионат WTA с участием восьми сильнейших теннисисток планеты. Пятая ракетка мира наша Елена Рыбакина попала в фиолетовый квартет, где за выход в полуфинал сыграет против Арины Соболенко (Беларусь), Жасмин Паолини (Италия) и китаянки Чжэн Циньвэнь.

Ранее пресс-служба WTA Finals продемонстрировала раздевалку Елены Рыбакиной в Эр-Рияде.