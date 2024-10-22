Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК
Все о теннисе Все о теннисе

Елена Рыбакина вошла в состав сборной Казахстана на матч с Кореей

теннис Фото: пресс-служба ФТК
Капитан сборной Казахстана Юрий Щукин объявил состав сборной Казахстана на матч первой мировой группы Кубка Билли Джин Кинг, который пройдет 16-17 ноября в столичном национальном теннисном центре Beeline Arena, сообщает Zakon.kz.

По его словам, в настоящее время наши спортсменки готовятся к выступлению против сборной Кореи.

В состав национальной сборной заявлены Елена Рыбакина, Зарина Дияс, Юлия Путинцева, Анна Данилина, Жибек Куламбаева. Лидер нашей сборной Елена Рыбакина до конца этого игрового сезона планирует выступить на Итоговом турнире WTA, куда она отобралась за счет успешных результатов в начале года.

"Сейчас Елена чувствует себя хорошо, и если в Эр-Рияде получится показать уверенную игру, она твердо настроена сыграть в матчах против команды Кореи. Зарина Дияс набрала хорошую форму и на прошлой неделе выиграла турнир в Турции, что позволяет рассчитывать на нее в одиночке наравне с Юлией Путинцевой, и мы рады ее возвращению. В паре Анна Данилина выиграла турнир в Китае и готова сыграть ключевую роль в парной комбинации в Астане. Жибек Куламбаева в этом месяце поднялась на самую высокую для себя позицию в парном рейтинге и уже имеет опыт выступления за сборную", – сказал Щукин.

Ранее Александр Бублик снялся с матча на турнире в Швейцарии.

Читайте также

Рафаэль Надаль получил подарок в Саудовской Аравии за 250 тысяч долларов

Александр Бублик снялся с матча на турнире в Швейцарии

Стало известно расписание командного турнира United Cup 2025 с участием сборной Казахстана

Елена Беляева
Анна Данилина Дияс Зарина Путинцева Юлия Рыбакина Елена Казахстан 2024 год Теннис
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
material Материалы
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Футбол
Лига чемпионов УЕФА: итоги за 23 октября
Фигурное катание Стажировка США
Самоделкина показала первые свои тренировки в США
спорт
Алматинский "Кайрат" феерично одолел венгерский "Халадаш" на старте Лиги чемпионов
&quot;Барыс&quot; сделал заявление после сенсационной победы в КХЛ
"Барыс" сделал заявление после сенсационной победы в КХЛ
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: