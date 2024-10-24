Экс-первая ракетка мира высказался о скандале с тренером Рыбакиной
В эфире YouTube-канала Лучший теннисный подкаст чемпион Олимпийских игр – 2000 отметил, что тренера казахстанской теннисистки Стефано Вукова не допускают к турнирам WTA тура даже в качестве зрителя.
"Я не знаю, что с Рыбакиной происходит, но там вообще у нее мутная какая-то история, видимо, связанная с тренером. Ее тренер сейчас вообще недопускаем, он не может ни на один турнир WTA даже в качестве зрителя прийти. Я не знаю, на сколько его отстранили вообще", – сказал Кафельников.
Рыбакина этим летом рассталась со своим тренером Стефаном Вуковым, с которым она работала с 2019 года. В настоящее время Елена находится в поисках нового наставника.
Сейчас Рыбакина восстанавливается после травмы спины и готовится выступить на Итоговом турнире WTA и на Кубке Билли Джин Кинг против сборной Кореи.
Фото: ktf.kz
В 2024 году лидер женской сборной Казахстана была вынуждена пропустить 12
турниров:
1. WTA-1000 в Дубае (ОАЭ) – снятие по ходу турнира из-за проблем с ЖКТ перед матчем с Жасмин Паолини (Италия).
2. WTA-1000 в Индиан Уэллсе (США) – снятие из-за проблем с ЖКТ (должна была защитить титул чемпионки).
3. Кубок Билли Джин Кинг – не участвовала (сосредоточилась на подготовке к ОИ-2024).
4. WTA-1000 в Риме (Италия) – снятие из-за проблем со здоровьем (должна была защитить титул чемпионки).
5. WTA-500 в Берлине (Германия) – снятие по ходу мачта 1/4 финала с Викторией Азаренко (Беларусь) при счете 1:3.
6. WTA-500 в Истборне (Великобритания) – снятие из-за изменений в личном расписании.
7. ОИ-2024 в Париже (Франция) – снятие из-за острого бронхита.
8. WTA-1000 в Торонто (Канада) – снятие из-за острого бронхита.
9. US Open (США) – снятие из-за проблем со здоровьем после матча первого круга.
10. WTA-500 в Сеуле (Южная Корея) – снятие из-за травмы спины.
11. WTA-1000 в Пекине (Китай) – снятие из-за травмы спины.
12. WTA-1000 в Ухане (Китай) – снятие из-за травмы спины.
Ранее Елена Рыбакина отметилась уникальным достижением в WTA туре.