Экс-первая ракетка мира высказался о скандале с тренером Рыбакиной

Самый титулованный российский теннисист, бывший лидер мирового рейтинга, победитель двух турниров "Большого шлема" Евгений Кафельников поделился своим мнением о ситуации вокруг первой ракетки Казахстана Елены Рыбакиной, сообщает Zakon.kz.

В эфире YouTube-канала Лучший теннисный подкаст чемпион Олимпийских игр – 2000 отметил, что тренера казахстанской теннисистки Стефано Вукова не допускают к турнирам WTA тура даже в качестве зрителя.

"Я не знаю, что с Рыбакиной происходит, но там вообще у нее мутная какая-то история, видимо, связанная с тренером. Ее тренер сейчас вообще недопускаем, он не может ни на один турнир WTA даже в качестве зрителя прийти. Я не знаю, на сколько его отстранили вообще", – сказал Кафельников.

Рыбакина этим летом рассталась со своим тренером Стефаном Вуковым, с которым она работала с 2019 года. В настоящее время Елена находится в поисках нового наставника.

Сейчас Рыбакина восстанавливается после травмы спины и готовится выступить на Итоговом турнире WTA и на Кубке Билли Джин Кинг против сборной Кореи.

Фото: ktf.kz

В 2024 году лидер женской сборной Казахстана была вынуждена пропустить 12 турниров:



1. WTA-1000 в Дубае (ОАЭ) – снятие по ходу турнира из-за проблем с ЖКТ перед матчем с Жасмин Паолини (Италия).

2. WTA-1000 в Индиан Уэллсе (США) – снятие из-за проблем с ЖКТ (должна была защитить титул чемпионки).

3. Кубок Билли Джин Кинг – не участвовала (сосредоточилась на подготовке к ОИ-2024).

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4. WTA-1000 в Риме (Италия) – снятие из-за проблем со здоровьем (должна была защитить титул чемпионки).

5. WTA-500 в Берлине (Германия) – снятие по ходу мачта 1/4 финала с Викторией Азаренко (Беларусь) при счете 1:3.

6. WTA-500 в Истборне (Великобритания) – снятие из-за изменений в личном расписании.

7. ОИ-2024 в Париже (Франция) – снятие из-за острого бронхита.

8. WTA-1000 в Торонто (Канада) – снятие из-за острого бронхита.

9. US Open (США) – снятие из-за проблем со здоровьем после матча первого круга.

10. WTA-500 в Сеуле (Южная Корея) – снятие из-за травмы спины.

11. WTA-1000 в Пекине (Китай) – снятие из-за травмы спины.

12. WTA-1000 в Ухане (Китай) – снятие из-за травмы спины.

Ранее Елена Рыбакина отметилась уникальным достижением в WTA туре.