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Елена Рыбакина: Я хочу получить удовольствие от игры

Елена Рыбакина поделилась ожиданиями от своего заключительного матча на Итоговом турнире WTA, который проходит в Эр-Рияде Фото: Jimmie48 Photography, WTA
Пятая ракетка мира, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, поделилась ожиданиями от своего заключительного матча на Итоговом турнире WTA, который проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), сообщает Zakon.kz.

В среду, 6 ноября, наша теннисистка сыграет с первой ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко.

"В этом году она играет очень хорошо, у нее большая уверенность в себе, и это определенно будет сложный матч. Но я чувствую, что даже сегодня с Чжэн я сыграла лучше, чем в прошлом матче, так что, надеюсь, в матче с Ариной я смогу проявить себя еще немного, и мы посмотрим, что из этого выйдет. Она может закончить год номером один, а я хочу получить удовольствие от игры и немного усложнить ей задачу", – сказала казахстанская спортсменка на пресс-конференции.

В понедельник, 4 ноября, Рыбакина проиграла китаянке Чжэн Циньвэнь со счетом 6:7 (4:7), 6:3, 1:6 во втором туре Итогового турнира WTA и потеряла шансы на выход в плей-офф соревнований. Соболенко в своем втором матче обыграла итальянку Жасмин Паолини со счетом 6:3, 7:5 и досрочно гарантировала себе первое место в "Фиолетовой группе" и выход в плей-офф соревнований. Вторую путевку в полуфинал разыграют Паолини и китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь.

Каждая победа в группе оценивается в 200 очков. Победа в полуфинале "весит" 400 очков, а в финале – 500. То есть максимально за турнир можно заработать 1500 очков. Как и год назад, звание первой ракетки мира по итогам сезона оспаривают Арина Соболенко и Ига Швёнтек. Отрыв Арины перед началом соревнований составлял 1046 очков.

Ранее олимпийская чемпионка Игр-2024 Чжэн Циньвэнь накричала на своих фанатов во время матча с Рыбакиной на Итоговом турнире.

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