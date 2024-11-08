Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК
Все о теннисе Все о теннисе

Барбора Крейчикова – самая низкорейтинговая полуфиналистка Итогового турнира с 2001 года

Барбора Крейчикова – самая низкорейтинговая полуфиналистка Итогового турнира с 2001 года Фото: Jimmie48 Photography, WTA
Двукратная победительница турниров "Большого шлема", 13-я ракетка мира чешская теннисистка Барбора Крейчикова стала самой низкорейтинговой теннисисткой, которая вышла в полуфинал на Итоговом чемпионате WTA с 2001 года, сообщает Zakon.kz.

В 2001 году французская теннисистка Сандрин Тестю пробилась в полуфинал, находясь на 14-й строчке мирового рейтинга.

В заключительном матче группового этапа Крейчикова обыграла третью ракетку мира американку Кори Гауфф со счетом 7:5, 6:4 и пробилась в полуфинал. В "Оранжевой группе" чешская спортсменка заняла первое место. Со второй строчки из этого квартета вышла Кори Гауфф. Прошлогодняя чемпионка, вторая ракетка мира Ига Швёнтек, одержав две победы, финишировала в "Оранжевой группе" на третьем месте. 

Ранее из "Фиолетовой группы" вышли первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко и представительница Китая Чжэн Циньвэнь (седьмая в рейтинге).

Читайте также

Определились полуфинальные пары в парном разряде Итогового чемпионата WTA

Определились полуфинальные пары итогового чемпионата WTA – 2024

АТР Finals: состоялась жеребьевка Итогового турнира

Пахита Амири
WTA 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
material Материалы
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Определились полуфинальные пары итогового чемпионата WTA – 2024
Определились полуфинальные пары итогового чемпионата WTA – 2024
ITA пожизненно дисквалифицировало тренера Алексея Ни из-за допинг-скандала
ITA пожизненно дисквалифицировало тренера Алексея Ни из-за допинг-скандала
Хоккей Гол Победа
Овечкин принес победу "Вашингтону" и стал первой звездой матча с "Нэшвиллом"
Футбол
"Астана" проиграла второй матч в Лиге конференций
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: