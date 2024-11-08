Барбора Крейчикова – самая низкорейтинговая полуфиналистка Итогового турнира с 2001 года

Двукратная победительница турниров "Большого шлема", 13-я ракетка мира чешская теннисистка Барбора Крейчикова стала самой низкорейтинговой теннисисткой, которая вышла в полуфинал на Итоговом чемпионате WTA с 2001 года, сообщает Zakon.kz.

В 2001 году французская теннисистка Сандрин Тестю пробилась в полуфинал, находясь на 14-й строчке мирового рейтинга.



В заключительном матче группового этапа Крейчикова обыграла третью ракетку мира американку Кори Гауфф со счетом 7:5, 6:4 и пробилась в полуфинал. В "Оранжевой группе" чешская спортсменка заняла первое место. Со второй строчки из этого квартета вышла Кори Гауфф. Прошлогодняя чемпионка, вторая ракетка мира Ига Швёнтек, одержав две победы, финишировала в "Оранжевой группе" на третьем месте.

Ранее из "Фиолетовой группы" вышли первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко и представительница Китая Чжэн Циньвэнь (седьмая в рейтинге).