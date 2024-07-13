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Уимблдон-2024: сколько заработала победительница Барбора Крейчикова

Уимблдон Фото: X/Wimbledon
13 июля стало известно сколько заработала 32-я ракетка мира, победительница женского одиночного разряда Уимблдона открытого чемпионата Великобритании, чешская теннисистка Барбора Крейчикова, сообщает Zakon.kz.

Так по официальным данным, за победу в одиночном разряде Уимблдона-2024 Крейчикова заработала 3,5 млн долларов. Помимо этого, 28-летняя теннисистка получит еще 54 тыс. долларов за выход в четвертьфинал в парном разряде.

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Фото: X/Wimbledon

А вчера стало известно, сколько заработала, уступившая Барборе Крейчиковой в полуфинале Уимблдона-2024 казахстанская теннисистка Елена Рыбакина.

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