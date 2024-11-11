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Сборная Кореи объявила состав на матч против команды Казахстана в Кубке Билли Джин Кинг

Сборная Кореи объявила состав на матч против команды Казахстана в Кубке Билли Джин Кинг Фото: ktf.kz
16-17 ноября в Астане пройдут матчи плей-офф Кубка Билли Джин Кинг между сборными Казахстана и Республики Корея. Команда из Страны утренней свежести назвала окончательный состав на предстоящие игры, сообщает Zakon.kz.

Капитан дружины Республики Корея Джунг Ба Ким заявил следующих игроков: Да Ён Бак (331 WTA), Со Хен Пак (257 WTA парный), Ку Ён Ву (417 WTA) и Ким Дабин (331 WTA).

В мировом командном рейтинге ITF сборная Казахстана занимает 13-е, а Корея 32-е место. Игры пройдут на столичном закрытом хардовом корте Beeline Arena.

Отборочные матчи будут состоять из четырех одиночных и одной парной встреч и пройдут в трехсетовом формате. Победитель противостояния пробьется в квалификацию командного чемпионата мира, которая пройдет в апреле 2025 года.

В прямом эфире матчи покажет телеканал Qzsport: 16 ноября игры начнутся в 13:00, 17 ноября в 12:00 по казахстанскому времени.

Ранее тренерский штаб сборной Казахстана во главе с Юрием Щукиным выбрал следующих игроков: Елена Рыбакина, Зарина Дияс, Юлия Путинцева, Анна Данилина и Жибек Куламбаева.

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