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С кем поборется юниорская сборная Казахстана по теннису за пятое место на ЧМ

теннис Фото: ktf.kz
15 ноября дружина Сергея Квака обыграла команду Китайского Тайбея. В первой игре Дамир Жалгасбай уверенно победил Ванг Йен Чуна – 6:0, 6:2. Во втором матче Зангар Нурланулы одержал блестящую победу над Чен Куан Чоу, сообщает Zakon.kz.

В стартовой партии Зангар проигрывал 3:5, но проявил волю и "дожал" соперника на тай-брейке 7:6 (7:3). Во втором сете казахстанец "добил" обескураженного оппонента – 6:2.

В финальной стадии Juniors Davis Cup разыгрывают итоговые места. 14 ноября сборная Казахстана в четвертьфинале уступила команде Японии со счетом 0:2. Отметим, что Япония два раза побеждала на юниорском "Кубке Дэвиса" (2010, 2019 гг.).

Таким образом, сборная Казахстана завтра 16 ноября за пятое место сыграет с командой Франции, которую уже побеждала на групповой стадии.

Ранее сообщалось, что состоялась жеребьевка плей-офф Кубка Билли Джин Кинг между сборными Казахстана и Республики Корея.

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