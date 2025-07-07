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Спорт

Казахстанская пара Жалгасбай – Нурланулы вырвала победу на старте "Уимблдона"

Теннис Победа Уимблдон , фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2025 20:41 Фото: ktf.kz
7 июля казахстанские юниоры в лице Дамира Жалгасбая и Зангара Нурланулы одержали блестящую победу в первом круге Открытого чемпионата Великобритании по теннису, сообщает Zakon.kz.

Наш дуэт за выход во второй круг парного разряда "Уимблдона-2025" в очень трудном поединке сломил сопротивление американцев Райан Козад и Максимус Дюссо.

В итоге матч завершился в пользу казахстанских юниоров со счетом 7:5, 6:7, 10:7. 

В следующем раунде Дамира и Зангара ждут Оливер Бондинг (Англия) и Джаггер Лич (США), у которых восьмой номер посева.

Теннис Старт Уимблдон, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2025 20:41

Фото: ktf.kz

В эти минуты на кортах Лондона в парных состязаниях играет еще один казахстанский юниор Амир Омарханов. Карагандинец в тандеме с россиянином Егором Плешивцевым сражаются против американцев Матис Фарзам и Гейвин Гууд.

Данный поединок можно посмотреть в прямом эфире на телеканале sportplustv.kz.

Стоит напомнить, что два казахстанских юниора не сумели пройти первый круг "одиночки" "Уимблдона-2025".

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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