Казахстанская пара Жалгасбай – Нурланулы вырвала победу на старте "Уимблдона"
Наш дуэт за выход во второй круг парного разряда "Уимблдона-2025" в очень трудном поединке сломил сопротивление американцев Райан Козад и Максимус Дюссо.
В итоге матч завершился в пользу казахстанских юниоров со счетом 7:5, 6:7, 10:7.
В следующем раунде Дамира и Зангара ждут Оливер Бондинг (Англия) и Джаггер Лич (США), у которых восьмой номер посева.
Фото: ktf.kz
В эти минуты на кортах Лондона в парных состязаниях играет еще один казахстанский юниор Амир Омарханов. Карагандинец в тандеме с россиянином Егором Плешивцевым сражаются против американцев Матис Фарзам и Гейвин Гууд.
Данный поединок можно посмотреть в прямом эфире на телеканале sportplustv.kz.
Стоит напомнить, что два казахстанских юниора не сумели пройти первый круг "одиночки" "Уимблдона-2025".